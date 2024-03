POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Tageswohnungseinbrüche im Stadtgebiet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - In Delmenhorst ist am Wochenende durch den Diebstahl von Paletten hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Samstag, 16. März 2024, 08:00 Uhr, bis Sonntag, 17. März 2024, 16:15 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Personen auf das umzäunte Gelände einer Speditionsfirma in der Feldhusstraße. Vom Betriebshof ...

