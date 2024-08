Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Unfallflucht in Biedenkopf + Traktor in Dautphe gestohlen + Beigefarbenes E-Bike verschwunden + Büros durchwühlt +

Marburg-Biedenkopf (ots)

--

Biedenkopf: Beim Parkmanöver touchiert

Offenbar bei einem Ein- oder Ausparkmanöver touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz im Obermühlsweg einen geparkten VW Beetle. Der braune Kleinwagen stand dort in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag sowie Donnerstag auf Freitag, jeweils zwischen 21.45 Uhr bis 06.30 Uhr. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Beamten der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 entgegen.

Dautphetal-Dautphe: Traktor gestohlen

Auf einen abgemeldeten Traktor hatte es ein Dieb in der Gladenbacher Straße abgesehen. Der Unbekannte startete im Laufe des Mittwochs (07. August) den Motor der landwirtschaftlichen Maschine und machte sich mit dem rund 1.500 Euro teuren Gefährt aus dem Staub. Zeugen, die den Dieb zwischen 06.30 und 18.30 Uhr in der Gladenbacher Straße beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des blauen Traktors der Marke "Kramer" machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: E-Bike gestohlen

Ein beigefarbenes Pedelec des Herstellers Morrison ließ ein Unbekannter in der Straße "Scheppe Gewissegasse" mitgehen. Der Dieb brach am Mittwoch (07. August) zwischen 09.30 und 15.30 Uhr das Schloss des etwa 3.500 Euro teuren Bikes auf. Zeugenhinweise werden von den Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegengenommen.

Marburg: Bargeld aus Büro geklaut

In der Cyriaxstraße brach ein Unbekannter am Freitag (09. August) gegen 01.00 Uhr in das Gebäude einer Entsorgungsfirma ein und löste damit den Alarm aus. Bis der Sicherheitsdienst wenig später dort auftauchte, war der Einbrecher bereits verschwunden. Aus dem Büro fehlt nun eine Geldkassette mit Bargeld. An einem aufgehebelten Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell