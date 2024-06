Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahren unter Drogeneinfluss - Fahrer unternimmt kostspieligen Fluchtversuch

Mayen, Bürresheimer Straße (ots)

Am 05.06.2024 wurde gegen 17:30 h, ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit einem PKW, BMW, in Höhe des Viadukts am Schützenplatz durch eine Streife der Polizei Mayen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Fahrer gab zunächst an seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben und spurtete plötzlich von der Kontrollstelle los, um sich weiteren Kontrollmaßnahmen der Polizei zu entziehen. Dies hatte zur Folge, dass der mitgeführte BMW, wegen unklarer Rechtsverhältnisse und und potentiell möglicher Straftaten abgeschleppt wurde. Im Rahmen routinemäßiger Anschlussermittlungen konnte der Ausreiser schließlich ermittelt, identifiziert und an seiner Wohnanschrift erneut kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis war und unter dem Einfluss von Drogen stand. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Hier erwarten ihn empfindliche Geldstrafen und eine längere Fahrerlaubnissperre. Zusätzlich muss er die Kosten des Abschleppvorgangs tragen.

