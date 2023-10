Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Malente

Kraftstoffdiebe erwischt und vorläufig festgenommen

Am späten Samstagabend meldete ein Zeuge der Polizei einen Autofahrer, der möglicherweise betrunken war. Polizisten aus Malente und Eutin konnten einen blauen VW Caddy in Malente anhalten und die Insassen kontrollieren. Fazit: Die Kennzeichen waren geklaut, der Fahrer hatte keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Drogen. Außerdem besteht der Verdacht eines Kraftstoffdiebstahls.

Kurz nach 23:00 Uhr des Samstagabends beobachtete ein 22-jähriger Zeuge in Plön einen Mann, der in einen blauen VW Caddy einstieg. Wegen einer verwaschenen Aussprache und glasigen Augen bestand der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert sein könnte. Daraufhin verständigte der Zeuge die Polizei und folgte dem Wagen.

Die Fahrt führte in Richtung Malente, wo ein Streifenwagen der Polizeistation Malente den Caddy in der Lüthjenburger Straße entdeckte. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht. So kam es zu einer Verfolgungsfahrt, bei der der VW in Schlangenlinien bewegt wurde und immer wieder abbremste und beschleunigte. Letztlich fuhr der Kastenwagen in die Schweizer Straße und dann kurzentschlossen in den Harringsredder. Dort konnte das Auto mit Unterstützung einer Streifenwagenbesatzung aus Eutin gestoppt und die Insassen kontrolliert werden.

Im Fahrzeug stellten die Beamten drei Männer im Alter von 24, 32 und 34-Jahren fest. Bei dem 34-Jährigen handelt es sich um den Fahrer des Wagens. Er lebt in Ostholstein. Die anderen beiden kommen aus Nordrhein-Westfalen. Neben den Männern fanden die Polizisten auch einige Kanister mit Dieselkraftstoff und Aufbruchwerkzeug auf der Ladefläche des Transporters. Außerdem stellten die Beamten fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zuvor in Plön gestohlen worden waren. Der rechtmäßige Nutzer wurde darüber in Kenntnis gesetzt.

Während der Kontrolle zeigte sich der 34-jährige Fahrer immer wieder mit Stimmungsschwankungen und räumte auch die Einnahme von Kokain ein. Aufgrund der vorangegangenen Fahrweise und der Aussagen des 22-jährigen Zeugen bestand der Verdacht einer möglichen Trunkenheitsfahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel. Eine entsprechend gesonderte Anzeige wurde gefertigt. Weil der Ostholsteiner zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, folgte eine zweite Anzeige.

Außerdem besteht gegen die Männer der Verdacht des Diebstahls (Kennzeichen und Kraftstoff), der Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen die Zulassungsverordnung.

Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie aus diesen entlassen. Der VW Caddy und die gefundenen Gegenstände sowie Kanister wurden sichergestellt.

