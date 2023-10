Lübeck (ots) - Am Freitagmorgen (06.10.) führten die Beamten des Polizeireviers Eutin Radfahrkontrollen vor Schulbeginn durch. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag in der Überprüfung der Beleuchtung. 18 Zweiräder wiesen technische Mängel auf. In der Zeit zwischen 7 und 8 Uhr lag der Fokus der Polizei Eutin auf ...

