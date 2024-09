Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 13.09.2024 bis 14.09.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Freitag, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich in Barßel ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 62Jähriger Barßeler befuhr mit seinem Pkw die Westmarkstraße und überquerte die Hauptstraße. Hierbei übersah er die vorfahrtberechtigte Radfahrerin, die die Kreuzung von der Hauptstraße kommend ebenfalls überfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurde die Radfahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

