POL-HA: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall vom 11. September 2024 - 84-jährige Beifahrerin im Krankenhaus verstorben

Hagen-Mitte (ots)

Bereits am 11. September 2024 wurden mehrere Personen bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos auf dem Bergischen Ring zum Teil schwer verletzt. (Pressemeldung vom 12.09.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5862768) Am heutigen Dienstagmorgen (24.09.2024) erlag eine 84-jährige Frau, die als Beifahrerin in einem der beteiligten PKW saß, in einem Krankenhaus der Schwere ihrer Verletzungen. (sen)

