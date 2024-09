Polizei Hagen

POL-HA: Tatverdächtiger nach Raub auf Getränkehandel festgenommen

Hagen-Haspe (ots)

Wie bereits am 5. September berichtet, kam es einen Tag zuvor, gegen 20 Uhr, in der Hördenstraße zu einem schweren Raub auf einen Getränkemarkt, bei welchem dem Täter die Flucht gelang. Intensive Ermittlungen der Hagener Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei führten nun zur Festnahme eines Tatverdächtigen. In der Nähe des Tatortes fanden die Ermittler in einem Waldstück nahe der Ennepe Kleidung, die der Täter mutmaßlich bei dem Überfall trug, sowie die offenbar genutzte Tatwaffe. Durch den weiteren Einsatz von Zivilkräften und technischer Mittel gelangte die Kripo auf die Spur eines 24-Jährigen. Dieser wurde am 19. September durch Zivilfahnder der Hagener Polizei in der Mittelstadt festgenommen. Er schweigt bislang zu den Vorwürfen. Nach einer Wohnungsdurchsuchung und der Sicherstellung diverser Beweismittel ordnete ein Richter auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft am 20.09.2024 Untersuchungshaft an. (hir)

