POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Haspe

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Montagabend in Haspe zwei Personen leicht verletzt. Eine 36-jährige Hagenerin wollte gegen 20.30 Uhr mit ihrem roten Opel von der Ausfahrt eines Grundstücks in der Berliner Straße aus nach links auf die Fahrbahn in Richtung Haspe einbiegen. Beim Überqueren der beiden Fahrstreifen, die in Richtung der Hagener Innenstadt führen, übersah die 36-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache den Mitsubishi einer 27-jährigen Frau. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der die beiden Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst behandelte die 36-Jährige an der Unfallstelle und brachte die 27-Jährige in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

