Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungseinbruchdiebstahl in Waren

Neubrandenburg (ots)

Am Abend des 29.01.2024 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Waren. In der Straße "Eldenholz" kehrte der Eigentümer des Gebäudes gegen 18:30 Uhr in das Haus zurück und überraschte hierbei einen derzeit unbekannten Täter, welcher zuvor über die Terrassentür eingedrungen waren.

Eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor, da der Geschädigte die Person nur akustisch, wohl bei der Flucht aus dem Haus, wahrnahm. Nach vorläufiger Einschätzung wurde nichts entwendet, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.

Die sofort in die Wege geleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Zur Spurensuche im Tatobjekt kam der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg in den Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell