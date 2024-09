Polizei Hagen

POL-HA: 60-jähriger Mann greift nach Häuslicher Gewalt auch Polizeibeamte an

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 60-jähriger Mann griff am Freitagabend (20.09.2024) in einer Wohnung in Hohenlimburg Polizeibeamte an, als diese ihm nach einem Fall von Häuslicher Gewalt eine Wohnungsverweisung aussprachen. Eine 44-jährige Frau rief die Polizei gegen 17.00 Uhr zu ihrer Wohnung. Sie sagte den Beamten, dass ihr Ehemann sie nach einem verbalen Streit körperlich angegriffen hat. Dabei warf er mit einer Schüssel nach ihr und schlug mit den Fäusten auf sie ein. Als die Polizisten den 60-Jährigen mit den Vorwürfen konfrontierten und ihm eine Wohnungsverweisung sowie ein zehntätiges Rückkehrverbot aussprachen, wurde dieser aggressiv. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann ließ sich nicht beruhigen und ging mit erhobenen Fäusten auf die Polizisten zu. Die Beamten überwältigten den Angreifer, legten ihm Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Dabei schrie er weiter herum und versuchte mehrfach, die Einsatzkräfte zu beißen. Gegen den 60-Jährigen wird nun wegen der Körperverletzung im Rahmen einer Häuslichen Gewalt sowie des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (sen)

