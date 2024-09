POL-HA: Mit über 100 km/h in der Innenstadt über rote Ampeln - Rücksichtsloser Verkehrsrowdy angehalten

Hagen-Haspe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Haspe wurde am Samstagabend (21.09.2024) eine 40-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die Hagenerin fuhr gegen 21.30 Uhr mit ihrem roten Audi über die Enneper Straße in Richtung der Hagener Innenstadt. Zeitgleich wollte ein 34-jähriger Iserlohner, der mit seinem Mercedes in Richtung Gevelsberg fuhr, an der Kreuzung ...

mehr