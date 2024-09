Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss - Polizeibeamte halten 20-jährigen Autofahrer in Vorhalle an

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Nacht auf Sonntag (22.09.2024) hielten Polizeibeamte in Vorhalle einen 20-jährigen Autofahrer an, der unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Gegen 03.45 Uhr wurden die Polizisten in der Weststraße auf den Hagener aufmerksam, der mit seinem Skoda Schlangenlinien fuhr und mehrfach ohne ersichtlichen Grund bremste und beschleunigte. Wegen der auffälligen Fahrweise hielten die Polizisten den Autofahrer an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus schlug ein Drogentest an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter Drogeneinfluss gegen ihn ein. (sen)

