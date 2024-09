POL-HA: Schlägerei

Hagen (ots) - Am 20.09.2024 um 12.50 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung an der Kreuzung Am Hauptbahnhof/Altenhagener Brücke einen 35-jährigen Autofahrer. Er hatte zuvor das Rotlicht einer Ampel mißachtet. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht in Besitz einer für seinen PKW erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Anzeige ...

mehr