POL-HA: PKW ohne Versicherung in Haspe unterwegs

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Eine Hagenerin suchte Donnerstagvormittag (19.09.) die Polizeiwache Hohenlimburg auf und zeigte eine Bedrohung an. Die 44-Jährige gab an, um 6.45 Uhr im Lennepark mit ihrem Hund spazieren gegangen zu sein. In Höhe des Spielplatzes, der sich auf der Elseyer Straße befindet, sei sie auf einen Mann gestoßen. Dieser gehe ebenfalls regelmäßig mit seinen drei Hunden spazieren. Am Donnerstag sei ...

mehr