Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin zeigt Bedrohung beim Spaziergang mit Hund an

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Eine Hagenerin suchte Donnerstagvormittag (19.09.) die Polizeiwache Hohenlimburg auf und zeigte eine Bedrohung an. Die 44-Jährige gab an, um 6.45 Uhr im Lennepark mit ihrem Hund spazieren gegangen zu sein. In Höhe des Spielplatzes, der sich auf der Elseyer Straße befindet, sei sie auf einen Mann gestoßen. Dieser gehe ebenfalls regelmäßig mit seinen drei Hunden spazieren. Am Donnerstag sei sie ihm an einer Engstelle begegnet, sodass die Hunde sich sehr nahegekommen wären. Es kam zu einem Streitgespräch. Der Mann geäußert, dass die 44-Jährige "die Schnauze halten solle", sonst sorge er dafür. Als die Hagenerin angab, die Polizei rufen zu wollen, habe sich der namentlich ihr unbekannte Mann entfernt.

Sie beschrieb ihn wie folgt: Männlich, 50-60 Jahre alt, 180 cm bis 190 cm groß, mindestens 90 Kg schwer, korpulentes Erscheinungsbild. Er hatte eine Glatze und trug keinen Bart. Gesprochen habe der Mann akzentfreies Hochdeutsch.

Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Bedrohung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell