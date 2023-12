Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Ruhestörung aus Wohnung +++ Festnahme des Verursachers

Delmenhorst (ots)

Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Kaufmann-Straße in Delmenhorst drang am Samstag, 23. Dezember 2023, 23:45 Uhr, ruhestörender Lärm. Der Verursacher wurde festgenommen, weil in seiner Wohnung nicht geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden wurden.

Bereits nach dem Betreten des Mehrfamilienhauses nahmen die eingesetzten Beamten den intensiven Geruch von Marihuana wahr, der sich vor der Eingangstür des Lärmverursachers noch verstärkte. Nachdem der 42-jährige Bewohner die Tür geöffnet hatte, konfrontierten sie ihn mit dem Verdacht des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Bei der folgenden Wohnungsdurchsuchung, bei der auch ein Rauschgiftspürhund der Polizeidirektion Oldenburg zum Einsatz kam, fanden die Beamten mehrere hundert Gramm Marihuana, mehrere hundert Gramm Haschisch, Kokain und Ecstasy-Pillen.

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln nahm die Polizei den 42-Jährigen vorläufig fest. Noch an Heiligabend erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Haftbefehl gegen den Mann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell