Polizei Hagen

POL-HA: Hagen: Wohnungsdurchsuchung in der Hagener Innenstadt

Hagen (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (20.09.2024) führte die Hagener Polizei im Zusammenhang mit einem laufenden Ermittlungsverfahren eine Wohnungsdurchsuchung in der Hagener Innenstadt durch. Dabei wurden die Beamten durch Einsatzkräfte einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) der Polizei Bochum unterstützt. Gegen 07:30 Uhr war die Maßnahme in der Bergstraße beendet. Die Beamten stellten Speichermedien sicher. Derzeit werden keine weitergehenden Informationen erteilt. Es wird nachberichtet.(CN)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell