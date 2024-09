Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach häuslicher Gewalt aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen

Hagen-Altenhagen (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung traf am Mittwoch (18.09.) in Altenhagen auf einen 42-Jährigen, der nach einem Konflikt mit seiner Lebenspartnerin mit einigen persönlichen Gegenständen aus einem Mehrfamilienhaus kam. Seine Lebenspartnerin stand zu diesem Zeitpunkt im Hausflur und schrie lautstark. Die Hagenerin schilderte den Polizistinnen, gegen 10.45 Uhr vom Einkaufen zurückgekommen zu sein. Es sei dann zu einem Streit mit dem 42-Jährigen gekommen, der ihr dann auch auf den Rücken geschlagen habe.

Auch in der Vergangenheit sei es bereits mehrfach zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Ihr Lebensgefährte sei ihr gegenüber aufgrund von Nichtigkeiten immer wieder aggressiv und habe sie bereits mehrfach mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen. Sie sei auch bereits öfter geschubst worden. Die Hagenerin habe die Beziehung dann nach dem erneuten Vorfall beendet. Der 42-jährige Hagener schilderte den Beamtinnen hingegen, dass er während des Streitgespräches von der Hagenerin gegen das Ohr geschlagen worden zu sein. Daraufhin habe er diese von sich weggestoßen.

Die Polizistinnen verwiesen den Mann der Wohnung und erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot. Seine Wohnungsschlüssel wurden ihm abgenommen und an die Hagenerin übergeben. Während der Sachverhaltsaufnahme steigerte sich der 42-Jährige merklich in seinen Aggressionen. Einem erteilten Platzverweis kam er nicht nach. Der Hagener wurde aufgrund seines aggressiven Gemütszustandes sowie zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Während der Fahrt im Streifenwagen beleidigte er die Beamtinnen fortlaufend. Die Polizistinnen fertigten aufgrund der angegebenen wechselseitigen Körperverletzungen Strafanzeigen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell