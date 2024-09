Polizei Hagen

POL-HA: Allgemeine Verkehrskontrolle deckt Autofahrt unter Drogeneinfluss auf

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch, 18.09.2024, hielt eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 16 Uhr einen PKW auf der Tückingstraße an. Sofort stieg den Beamten Cannabisgeruch in die Nase. Ein Drogentest bei dem 21-jährigen Fahrer verlief positiv. Die Beamten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor. (hir)

