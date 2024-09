Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Straßenraub in Helfe - Zwei Räuber flüchtig

Hagen-Helfe (ots)

Am Mittwochmorgen, 18.09.2024, verließ ein 38-Jähriger gegen 04:50 Uhr seine Wohnung in Richtung seiner Arbeitsstätte. Auf der Pappelstraße versperrten zwei Männer ihm den Weg. Er ging zwischen ihnen durch und überquerte die Straße. Hier stürzte er. Die Räuber würgten ihn daraufhin und zogen an seinem Rucksack. Dem 38-Jährigen gelang eine kurze Flucht, bis er erneut stürzte. Die Männer schlugen ihn und versuchten, dessen Mobiltelefon aus der Hosentasche zu ziehen. Da ihr Opfer sich wehrte, misslang dies. Beide rannten daraufhin davon. Der Hagener beschrieb die Räuber als osteuropäisch aussehend. Einer war circa 1,90 Meter groß, korpulent und hatte dunkle, kurze Haare. Der andere war schlank und trug eine Kappe. Hinweise zur Tat werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell