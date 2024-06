POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss berauschender Substanzen

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße, Samstag, 29.06.2024, 11:10 Uhr, Nörten-Hardenberg (Gro) Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Samstag in Nörten-Hardenberg. Eine 27-jährige Hardegserin befuhr die B446 in Richtung Nörten-Hardenberg und bemerkte einen anderen, vor ihr fahrenden Pkw, der nach links abbiegen wollte, zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Beifahrer des ...

mehr