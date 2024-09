Polizei Hagen

POL-HA: 72-Jähriger stürzt in Haspe mit Pedelec - Alkoholtest zeigt 1,5 Promille an

Hagen-Haspe (ots)

Ein alkoholisierter 72-jähriger Mann stürzte am Mittwochnachmittag (18.09.2024) in Haspe mit seinem Pedelec und verletzte sich leicht. Gegen 17.00 Uhr fuhr der Hagener mit seinem Fahrrad über die Schülinghauser Straße. Zeugenaussagen zufolge fuhr der Mann bereits sehr unsicher und deutliche Schlangenlinien. Ohne Fremdeinwirkung stürzte der 72-Jährige dann und fiel über den Lenker seines Pedelecs hinweg mit dem Gesicht auf die Fahrbahn. Die Zeugen leisteten Erste Hilfe und alarmierten Rettungsdienst sowie Polizei. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Hageners auf. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,5 Promille an. Dem 72-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

