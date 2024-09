Polizei Hagen

POL-HA: Streit um Sitzplatz in Linienbus eskaliert - Polizei ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstagmittag (17.09.2024) gegen 12:40 Uhr entwickelte sich wegen eines Sitzplatzes in einem Linienbus in der Innenstadt eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte sich eine 38-jährige Frau auf einen Sitzplatz neben einer 33-Jährigen setzen, auf dem deren Jacke lag. Nachdem die 38-Jährige die Jacke zur Seite genommen hatte, ohne eine Reaktion der anderen Frau zu erhalten, eskalierte die Situation. Die 33-jährige Frau begann, die 38-Jährige zu treten, zeigte ihr den Mittelfinger und kratzte sie im Gesicht. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog sie ihrer Kontrahentin an den Haaren. Die 38-Jährige wehrte sich, indem sie ebenfalls an den Haaren zog. Beide Frauen stürzten schließlich zu Boden, wo die Auseinandersetzung endete. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass die 38-Jährige durch den Vorfall leicht verletzt wurde. Beide Frauen wurden wegen wechselseitiger Körperverletzung angezeigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.(sch)

