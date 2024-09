Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Trickdiebstähle am Dienstag - Warnung vor Betrugsmasche und wichtige Hinweise der Polizei

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag (17.09.) kam es in Haspe gleich zu zwei Trickdiebstählen. Nachdem ein unbekannter Mann gegen 13.30 Uhr bei einer in der Kölner Straße wohnhaften Seniorin klingelte, ließ die ältere Dame den angeblichen Mitarbeiter eines Energieversorgers in ihre Wohnung. Der Unbekannte gab an, eine Wasserleitung überprüfen zu müssen. Er ging mit der Hagenerin in ihr Badezimmer und wies sie an, die Duschbrause einzuschalten, während er an der Leitung arbeiten würde. In der Zwischenzeit gelang es einer weiteren Person, die Wohnung zu betreten und nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Die Hagenerin stellte fest, dass eine vierstellige Summe Bargeld fehlte. Sie beschrieb den Tatverdächtigen, der sich mit ihr im Badezimmer aufhielt, wie folgt: männlich, ca. 165 cm groß, normale Statur. Er hatte schwarze, kurze Haare (zurück gegelt) und trug eine dunkle, dünne Jacke sowie eine schwarze Hose. Der Mann hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Eine weitere Seniorin konnte angeben, dass dieselbe Person unmittelbar zuvor an ihrer Tür gestanden habe. Sie habe auch die weitere, verdächtige Person sehen können. Diese sei männlich, ca. 180 cm groß, hat dunkle kurze Haare und trug einen Anzug. Der Mann hatte ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild und wirkte gepflegt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Um 14.20 Uhr klingelten darüber hinaus in der Louise-Märcker-Straße zwei Personen bei einer weiteren Seniorin. Sie gaben sich als Handwerker aus, die Arbeiten an der Heizung vornehmen müssten. Die Dame ließ einen der beiden Männer in ihre Wohnung. Dieser beauftragte die Hagenerin damit, das Wasser im Badezimmer laufen zu lassen und auf mögliche Verfärbungen zu kontrollieren. Nach einer Weile bemerkte die Seniorin, dass der Unbekannte ihre Wohnung verlassen hatte. Ihre Wohnung war durchwühlt - Hinweise auf eine mögliche Tatbeute konnte die Hagenerin nicht geben. Der Täter, der mit der Seniorin in der Wohnung war, wurde als männlich, ca. 165 cm groß, schlank, mit schwarzen Haaren und zwischen 25-35 Jahre alt beschrieben. Er habe ihr gegenüber angegeben, Italiener zu sein und sprach akzentfrei deutsch.

Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um Zeugenhinweise. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen und ob es sich um die gleichen Täter handelt, ist derzeit noch ungeklärt.

Wichtige Hinweise der Polizei:

Bitte klären Sie Bekannte und Verwandte über die Maschen der Betrüger auf und helfen Sie der Polizei so dabei, Präventionshinweise zu verbreiten und andere Personen zu schützen.

Es klingelt bei Ihnen an der Tür? Bitte schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder durch ein Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel, damit die Person nicht gegen Ihren Willen in Ihr Zuhause gelangt. Skepsis ist wichtig und nicht unhöflich! Lassen Sie Fremde nur rein, wenn sich diese ausweisen können (Firmenausweis, Rückruf beim Auftraggeber, Firmenausweis, Dienstausweis etc.). Sie haben Zweifel? Dann bitten Sie die Person zu einem anderen Zeitpunkt erneut zu Ihnen zu kommen, wenn eine Vertrauensperson ebenfalls dabei sein kann. Wenn Sie bei einem Unternehmen/einer Behörde etc. anrufen möchten, um zu erfragen, ob die Person vor Ihrer Tür tatsächlich in deren Auftrag zu Ihnen gekommen ist, suchen Sie die Telefonnummer immer selbst heraus und wählen Sie die Nummer ebenfalls selbstständig. Wenn Sie eine Nummer recherchieren, schließen Sie die Tür und bitten Sie die Person entsprechend kurz zu warten.

Sollte der Besucher versuchen gegen Ihren Willen in die Wohnung zu gelangen, sprechen Sie die Person laut an und rufen Sie laut um Hilfe. Wehren Sie sich energisch und treten Sie möglichst selbstbewusst und resolut auf.

Tipps im Vorfeld: Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig zu unterstützen.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das Gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige. Bei Fragen helfen die im Opferschutz besonders geschulten Beamtinnen und Beamte Ihrer örtlichen Polizei gerne. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell