Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Schuppen

Bad Salzungen (ots)

Ein unbekannter Täter brach am Montag in der Zeit von 00:30 Uhr bis 06:00 Uhr in einen Schuppen, der auf einem Grundstück in der Kopernikusstraße in Bad Salzungen steht, ein. Ohne etwas zu entwenden, flüchtete er vom Tatort und hinterließ einen Sachschaden an der Tür und am angebrachten Riegel. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0122250/2024.

