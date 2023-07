Lippe (ots) - Am Samstagnachmittag (08.07.23 - 14:26) bemerkte eine Passantin einen geparkten Mercedes an der Detmolder Friedrich-Ebert-Straße. Das Fahrzeug stand in der prallen Sonne und im Inneren befand sich ein kleiner Hund. Als auch nach mehreren Minuten Wartezeit kein Fahrzeugführer erschien, rief die Passantin die Polizei. Die Beamten erkannten, dass sich der Cocker-Spaniel in akuter Lebensgefahr befand und ...

mehr