Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Sportlerheim

Leimbach (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag- bis Montagmittag in das alte Sportlerheim in der Feldstraße in Leimbach ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Einbrecher verursachten Schäden an mehreren Türen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0122350/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell