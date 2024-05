LPI-SHL: Ohne Führerschein und Versicherung

Suhl-Gehlberg (ots) - Ein tragischer Unfall ereignete sich Dienstagabend am Kletterfelsen "Blauer Stein" im Waldgebiet zwischen Schmiedefeld und Gehlberg. Zwei Männer im Alter von 61 und 63 Jahren waren klettern, als der 61-Jährige plötzlich aus etwa 15 Metern Höhe in die Tiefe stürzte. Trotz sofortiger Rettungsversuche starb der Mann noch am Unfallort. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 ...

