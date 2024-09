Polizei Hagen

POL-HA: 47-jähriger Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt - Führerschein der 92-jährigen Verursacherin sichergestellt

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstagabend (17.09.2024) gegen 18:15 Uhr ereignete sich auf der Rembergstraße in Höhe der Haldener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 47-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 92-jährige BMW-Fahrerin aus Hagen, die zunächst an der Einmündung zum Linksabbiegen in die Haldener Straße anhielt, setzte plötzlich ihre Fahrt fort, als sich der Motorradfahrer bereits auf ihrer Höhe befand. Es kam zur Kollision und der Motorradfahrer stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Die 92-jährige Fahrerin machte auf die hinzugerufenen Polizeibeamten einen nicht verkehrstauglichen Eindruck. Ihr Führerschein wurde zur medizinischen Überprüfung der Fahrtauglichkeit sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (sch)

