POL-HA: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unbekannte werfen Sperrpfosten von Fußgängerbrücke auf Fahrbahn

Hagen-Vorhalle (ots)

Bereits am Freitagnachmittag (13.09.2024) warfen bislang unbekannte Personen einen Metallpoller von einer Fußgängerbrücke in Vorhalle herunter auf die befahrene Straße. Ein 68-jähriger Mann fuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Mercedes über die Becheltestraße in Richtung Vorhalle. Wenige Meter vor ihm fiel plötzlich der Sperrpfosten von der Fußgängerbrücke aus auf die Fahrbahn. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen und fuhr darüber. Dabei wurde der Mercedes des 68-Jährigen beschädigt. Ein Zeuge meldete sich bei den alarmierten Polizeibeamten und sagte ihnen, dass ihm zuvor vier Kinder im Alter von etwa sechs bis sieben Jahren aufgefallen waren, die den Pfosten mit sich trugen. Im Umfeld konnten die Beamten die Kinder nicht mehr antreffen. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

