Polizei Hagen

POL-HA: Defektes Bremslicht führt zu Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Hagen-Altenhagen (ots)

Während der Streife sahen Polizisten Sonntagmorgen (15.09.) um 10 Uhr ein Auto in der Straße Am Sportpark, an dem ein Bremslicht defekt war. Als sich der Streifenwagen parallel zum VW befand, konnten die Beamten feststellen, dass sich insgesamt vier Personen auf der Rückbank des Autos befanden und einige Personen nicht angeschnallt waren. Die Einsatzkräfte stoppten das Fahrzeug für eine Kontrolle. Der 36-jährige Fahrer gab an, dass die Polizei "gefälligst andere Leute als ihn anhalten solle, schließlich sei er ein Vorzeigebürger". Als die Polizisten ihn aufforderten, seinen Führerschein und Fahrzeugschein auszuhändigen, konnte der Mann die Dokumente nicht vorzeigen. Er behauptete jedoch, im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein Abgleich der Personalien mit dem polizeilichen Daten- und Fahndungsbestand bestätigte seine Angabe nicht. Nachdem ihn die Beamten als Beschuldigter aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis belehrten, machte der Hagener keine weiteren Angaben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der 36-Jährige erhielt eine Strafanzeige, auch gegen den Halter des VW wurde eine Anzeige gefertigt, da er zuließ, dass der Hagener ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto fährt. Neben den Strafanzeigen fertigten die Beamten zudem Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund der weiteren festgestellten Verstöße. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell