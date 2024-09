POL-HA: Trunkenheitsfahrt in Haspe beendet

Hagen (ots) - In der Nacht von Freitag 13.09.2024, auf Samstag 14.09.2024, kam es um 01:40 Uhr in der Düppenbeckerstr. in Hagen zu einer erheblichen Ruhestörung. Ein 27-Jähriger hatte sich zunächst mit seinem Fahrzeug, widerrechtlich in die Düppenbeckerstr. gestellt, obwohl dort ab 22 Uhr die Einfahrt von Fahrzeugen verboten ist. Sodann drehte er die Musik in seinem Fahrzeug auf volle Lautstärke und ließ die Türen ...

