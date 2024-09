Polizei Hagen

POL-HA: Drogenhandel - ziviler Einsatztrupp der Polizei Hagen nimmt zwei Männer vorläufig fest

Hagen-Mitte (ots)

Wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln nahmen Beamte des zivilen Einsatztrupps der Polizei Hagen am Donnerstagabend (12.09.2024) in der Innenstadt zwei Männer vorläufig fest. Die Polizisten wurden gegen 22-40 Uhr in der Innenstadt auf einen 31-jähirgen Mann aufmerksam, der sich über eine längere Zeit hinweg auffällig verhielt. Als sie ihn wegen ihrer Beobachtungen an der Kreuzung Bahnhofstraße / Neumarktstraße kontrollieren wollten, erkannte er die zivil agierenden Beamten offenbar aus einiger Entfernung. Die Einsatzkräfte konnten erkennen, dass der Mann sich etwas in den Mund steckte und offenbar herunterschluckte. Dabei könnte es sich um Betäubungsmittel gehandelt haben. Da der Mann bei der Kontrolle keine Angaben zu seinen Personalien machte, begleiteten die Polizisten ihn in eine Wohnung in der Grabenstraße. Dort wollten sie den Ausweis des Mannes einsehen. In dieser Wohnung hielt sich ein weiterer, 28-jähriger Mann auf. Außerdem erkannten die Beamten schnell, dass auf einem Tisch in der Wohnung unter anderem eine offensichtlich nicht geringe Menge Kokain lag. Die Polizisten des Einsatztrupps erwirkten im weiteren Verlauf des Einsatzes Durchsuchungsbeschlüsse und fanden in einem Auto weiteres Betäubungsmittel sowie Pfefferspray und ein Messer. Wegen vorliegender Haftgründe nahmen sie die beiden 31- und 28-jährigen Männer vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln übernommen. (sen)

