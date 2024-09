POL-HA: Männer suchen Polizeiwache nach gefährlicher Körperverletzung auf

Hagen-Haspe (ots) - Am Donnerstagmorgen (12.09.2024) eskalierte ein verbaler Streit zwischen einem Ehepaar in Haspe zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 10.00 Uhr stritten sich die 29-jährige Frau und ihr ebenfalls 29-jähriger Ehemann in deren Wohnung in der Kölner Straße. Dabei zog der Mann an den Haaren seiner Frau und schlug ihr mehrfach mit den ...

