Polizei Hagen

POL-HA: Pedelec-Fahrerin bei Sturz leicht verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

In Höhe der Kreuzung Eugen-Richter-Straße/Gutenbergstraße stürzte am Mittwoch (11.09.) eine 65-jährige Pedelec-Fahrerin. Die Hagenerin wollte um 7.45 Uhr auf der Gutenbergstraße die Fahrbahn überqueren. Zu diesem Zeitpunkt bog ein 56-Jähriger mit seinem Dacia in die Straße ein. Der Mann aus Holzwickede gab an, die Radfahrerin nicht rechtzeitig wahrgenommen zu haben, er habe abgebremst, als er sie sah. Die Hagenerin stürzte mit ihrem Rad auf die linke Seite und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Beide Unfallbeteiligte konnten nicht angeben, ob es zu einem Zusammenstoß kam. Die Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (arn)

