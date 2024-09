Polizei Hagen

POL-HA: Durch Computerbetrug Zugriff auf PayPal-Konto erlangt - Täter am Telefon wird wütend

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch, 11.09.2024, zeigte ein 68-jähriger Hagener einen Computerbetrug an. Er erhielt eine Fehlermeldung auf seinem PC. Er konnte keine Anwendung mehr starten, nichts funktionierte mehr. Einer Fehlermeldung war eine vermeintliche Hotline von Microsoft angehängt, die der Hagener anrief. Es meldete sich ein Mann mit fremdländischem Akzent und wies den Mann telefonisch an, ihm Zugriff auf den Rechner zu gestatten. Es gelang ihm, sich in den PayPal-Account des 68-Jährigen einzuloggen und so mehrere hundert Euro zu stehlen. Als dem Hagener der Betrug auffiel, schaltete er den PC aus. Daraufhin wurde der unbekannte Mann am Telefon wütend. Sein Opfer legte auf und erstattete Anzeige. Die Polizei rät: Gestatten sie am Telefon keinen unbekannten Personen Zugriff auf ihren Computer. Lassen Sie sich bei Computerproblemen von offiziellen Stellen beraten. (hir)

