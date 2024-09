Polizei Hagen

POL-HA: 20-Jähriger überschlägt sich in Dahl mit seinem Auto

Hagen-Dahl (ots)

Ein 20-jähriger Hagener verlor am Mittwochabend (11.09.2024) in Dahl die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich damit. Der Mann befuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem grauen Suzuki die Dahler Straße in Richtung Bahnhof Dahl. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und fuhr eine Böschung hoch. Dann überschlug sich der Suzuki und kam anschließend wieder auf den Rädern zum Stehen. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell