POL-HA: Achtung: Telefonbetrüger ergaunern mit Masche mehrere tausend Euro

Hagen-Dahl (ots) - Am Dienstag, 10.09.2024, bemerkte die Mitarbeiterin einer Bäckereifiliale in der Straße Am Obergraben gegen 06:00 Uhr, dass Licht in dem Gebäude eingeschaltet war. An der Tür waren Hebelmarken zu erkennen. Das Regal im Laden war offenbar von Unbekannten grob durchwühlt und ein Tresor aufgebrochen. Die Ganoven entkamen mit den Einnahmen des ...

