Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Dahler Bäckerei - Tageseinnahmen und Wechselgeld gestohlen

Hagen-Dahl (ots)

Am Dienstag, 10.09.2024, bemerkte die Mitarbeiterin einer Bäckereifiliale in der Straße Am Obergraben gegen 06:00 Uhr, dass Licht in dem Gebäude eingeschaltet war. An der Tür waren Hebelmarken zu erkennen. Das Regal im Laden war offenbar von Unbekannten grob durchwühlt und ein Tresor aufgebrochen. Die Ganoven entkamen mit den Einnahmen des Vortages und Wechselgeld. Ersten Ermittlungen zufolge Fand der Coup kurz vor Geschäftsbeginn, zwischen 05:10 Uhr und 05:55 Uhr statt. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

