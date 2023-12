POL-OE: 48-Jähriger alkoholisiert am Steuer

Olpe (ots) - Ein versuchter Tankstelleneinbruch hat sich am Montag (18. Dezember) gegen 00:05 Uhr in der Bruchstraße ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigten Unbekannte in das Gebäude einzudringen, in dem sie ein Fenster mit einem Stein beschädigten. Anschließend flüchteten die Täter von dem Außengelände. Auf Videoaufzeichnungen lassen sich zwei Männer erkennen, die folgendermaßen beschrieben ...

mehr