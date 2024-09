POL-HA: Polizei ermittelt nach möglichem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Auto

Hagen-Mitte (ots) - Zwei zwölfjährige Kinder griffen am Montagnachmittag (09.09.2024) in der Innenstadt einen 13-jährigen Jungen an und raubten ihm Bargeld. Der 13-Jährige war gegen 13.15 Uhr, gemeinsam mit zwei Mitschülern, in der Goldbergstraße unterwegs. In seiner Hand hielt er einen 5EUR-Schein. Die beiden Zwölfjährigen sprachen den Jungen an und forderten ...

