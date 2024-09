Polizei Hagen

POL-HA: Tötungsdelikt in Attendorn - Mann stirbt vor Obdachlosenunterkunft - Haftbefehl gegen Tatverdächtigen erlassen

Kreis Olpe | Hagen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen.

Wie bereits berichtet, fanden Zeugen am Freitagnachmittag (06.09.2024) vor einer Obdachlosenunterkunft in Attendorn eine Person mit einer Stichverletzung auf. Der 50-jährige Mann verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen vor Ort. (Pressemeldung vom 06.09.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5859443) Der im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen festgenommene 43-jährige Tatverdächtige wurde am Folgetag (07.09.2024) einem Haftrichter beim Amtsgericht Olpe vorgeführt. Dieser erließ wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags Haftbefehl gegen den 43-Jährigen. Der Tatverdächtige hat sich bislang nicht zum Tatvorwurf eingelassen. Die Ermittlungen der Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen zur Motivlage dauern an. Eine am Samstag (07.09.2024) in der Rechtsmedizin Dortmund durchgeführte Obduktion brachte das Ergebnis, dass der 50-jährige Mann infolge einer Stichverletzung am Herzen verstorben ist. Auch die Ermittlungen zum Tatwerkzeug dauern an. Weder der Tatverdächtige noch das Opfer wohnen oder wohnten in der Obdachlosenunterkunft in der Straße Mühlenwiese in Attendorn. Weitere Auskünfte zu dem laufenden Ermittlungsverfahren werden derzeit nicht erteilt. (sen)

