Polizei Hagen

POL-HA: Diesel aus Tank an einer Baustelle entwendet

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (06.09.) und Montagmittag (09.09.) wurde auf einer Baustelle unter der Autobahnbrücke A46 in der Flensburgstraße Kraftstoff entwendet. Es handelt sich dabei um rund 400 Liter Diesel, die sich in einem Tank befanden. Ein 23-Jähriger stellte am Montag Beschädigungen an dem Tank sowie an einem Baucontainer fest. Täterhinweise konnte der Mann nicht geben. Die Kriminalpolizei ermittelt aufgrund des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung. Sie haben verdächtige Beobachtungen gemacht oder können sachdienliche Angaben machen? Dann richten Sie Ihre Hinweise bitte an die 02331 - 986 2066. (arn)

