Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach Diebstahl - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Haspe (ots)

Bereits im Februar dieses Jahres betraten zwei männliche Tatverdächtige den Eingangsbereich des REWE-Centers in Hagen-Haspe und sondierten zunächst ihr Umfeld. Während einer der beiden Tatverdächtigen die Umgebung sicherte, nutzte der andere einen günstigen Moment, um über den Tresen des bereits geschlossenen Schlüsseldienst-Shops in der Mall des Einkaufscenters zu klettern. Anschließend entnahm dieser aus dem Büroraum des Schlüsseldienstes den dort in einer Box deponierten Tresorschlüssel und entwendete danach aus dem entsprechenden Tresor einen dreistelligen Bargeldbetrag. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Hier der Link zum Fahndungsfoto: https://polizei.nrw/fahndung/145688

