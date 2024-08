Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliche Körperverletzung mittels Messer

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Freitag, den 23.08.2024, gegen 15:00 Uhr, wurde einem 16-jährigen Jugendlichen auf dem Gehweg neben der L 528, zwischen Lützel- und Eisenbahnstraße, in 67459 Böhl-Iggelheim, Ortsteil Iggelheim, durch einen Unbekannten im Vorbeigehen aus bis dato ungeklärten Gründen mit einem Messer in den Rücken gestochen. Anschließend flüchteten der Täter und seine beiden Begleiter fußläufig in Richtung Shell-Tankstelle und dann weiter in Richtung Bahnhof. Es wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Der Geschädigte erlitt eine Fleischwunde. Die Täter werden ebenfalls als jugendlich und männlich beschrieben. Ein Täter trug ein rotes T-Shirt, ein weiterer eine schwarze lange Jogginghose sowie einen schwarzen Pullover der Marke Nike und der Dritte trug eine kurze Hose. Gegenwärtig werden gesicherte Videoaufzeichnungen ausgewertet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

