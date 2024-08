POL-PDLU: Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden im Stadtgebiet 23.08.2024

Speyer (ots) - Gegen 19:50 Uhr, am Donnerstagabend, entwendete ein 31-jähriger Mann am Gänsedrecksee ein Mobiltelefon eines anderen Badegastes, während dieser sich im See befand. Der 31-Jährige wurde bei der Tatausübung teilweise beobachtet und konnte so durch den Beklauten identifiziert werden. Dieser nahm anschließend sein Handy wieder an sich, als sich der ...

