POL-PDLU: Speyer- Schulanfang 2024: Sicherer Schulweg auch für die Kleinsten

Speyer

Ab dem 26. August beginnt für den Großteil der Schulkinder in Speyer und den umliegenden Gemeinden das neue Schuljahr. Für einige Kinder steht sogar die Einschulung kurz bevor. Auch neu ist für viele ihr Schulweg. Kinder zählen zu den sogenannten verkehrsschwachen Personen und sind somit im Straßenverkehr besonders gefährdet. Deshalb gilt eine besondere Rücksichtnahme gegenüber den Kleinen. Insbesondere in der Nähe von Schulen sollte langsam, aufmerksam und umsichtig gefahren werden, egal ob man mit dem Zweirad oder dem Pkw unterwegs ist.

Damit sich auch die Kleinsten sicher im Straßenverkehr bewegen können, haben wir folgende Tipps zusammengefasst:

- Üben Sie mit Ihrem Kind rechtzeitig den Schulweg ein und besprechen Sie die Gefahrenstellen. Der kürzeste Schulweg ist nicht immer der Sicherste. Wählen Sie den Schulweg so, dass Ihr Kind möglichst selten die Straße überqueren muss. Wenn doch, dann vorzugsweise an Kreuzungen und Einmündungen mit Fußgängerampeln oder Zebrastreifen. - Bleiben Sie vor dem Überqueren einer Straße immer erst am Bordstein stehen und schauen Sie mehrmals nach links und rechts. - Schauen Sie auch bei einer grünen Ampel erst nach rechts und links. - Bleiben Sie am "Zebrastreifen" stehen. Erst losgehen, wenn alle Autos wirklich halten. - Zeigen Sie dem Kind die Gefahren auf, die an Ein- und Ausfahrten und auf Parkplätzen lauern. - Erklären Sie ihrem Kind, was ein "toter Winkel" an einem Auto/Lkw ist und worauf es hier besonders achten muss. - Überprüfen Sie das Verhalten Ihres Kindes. Lassen Sie es den Weg alleine gehen und folgen Sie ihm in einem ausreichenden Abstand. - Setzen Sie Ihr Kind nicht unter Zeitdruck. - Kinder sollten zur besseren Sichtbarkeit helle Kleidung und Reflektoren tragen, insbesondere in der "dunklen Jahreszeit".

Die Polizei Speyer wird gemeinsam mit der Stadt Speyer und der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen verstärkt in den nächsten Wochen Schulwegkontrollen durchführen. Die Polizei Speyer wünscht allen Kindern einen gelungenen und vor allem sicheren Schulstart!

