Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mitarbeiterin wird von Hund gebissen

Schifferstadt (ots)

Am Dienstag, 20.08.2024, gegen 20:50 Uhr, besuchte eine jüngere Frau mit ihrem Hund den MC Donalds in Schifferstadt. Eine 50-jährige Mitarbeiterin stellte dem Hund Wasser hin, daraufhin fing der Hund an zu knurren und biss der Frau in die Wange. Aufgrund des Schocks, schickte die Mitarbeiterin die junge Frau mit ihrem Hund vom Gelände, ohne die Personalien zu erfragen. Durch den Biss erlitt die 50-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht. Die Hundebesitzerin wird als etwa 18 Jahre alt, mit langen schwarzen Haaren und schmaler Figur beschrieben. Der Hund wird als jung, komplett weiß und ähnlich einem American Pitbull beschrieben. Mögliche Zeugen wegen gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/495-0, pischifferstadt@polizei.rlp.de oder persönlich) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell