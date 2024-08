POL-PDLU: Speyer- 14-Jähriger ohne Fahrerlaubnis auf Roller unterwegs

Speyer (ots) - Am Mittwoch, gegen 19:25 Uhr, kam es in der Lina-Sommer-Straße zu einem Betrug zum Nachteil eines 77-jährigen Anwohners. Eine männliche Person klingelte zuvor an dem Anwesen des 77-Jährigen und gab sich als Nachbar aus. Der vermeintliche Nachbar täuschte eine Notlage vor und erlangte so 160 Euro. Anschließend entfernte er sich mit einem grünen Pkw von der Örtlichkeit. Der Mann wird ca. 1,77 m groß, ...

